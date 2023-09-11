На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидается потепление до +23 градусов

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Днем 15-17 сентября ожидается температура воздуха от +17 до +23 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +4 градусов (в горах и низинах — до 0 градусов).

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