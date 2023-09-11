На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидается потепление до +23 градусов

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...27.07.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление до +30 градусов
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +30 градусов. Об этом ...29.06.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление до +32 градусов
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +32 градусов. Об этом ...26.06.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +24 градусов. Об этом ...18.01.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...