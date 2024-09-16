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Синоптики предупредили свердловчан о заморозках до 5 градусов ниже нуля в первой половине недели

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. Синоптики предупредили жителей Свердловской области о заморозках в ночь на вторник. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Ночью 24-26 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 5 градусов ниже нуля», — говорится в сообщении.
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