Синоптики предупредили свердловчан о заморозках до 5 градусов ниже нуля в первой половине недели

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Синоптики предупредили жителей Свердловской области о заморозках в ночь на вторник. Об ...12.09.2024 Синоптики предупредили свердловчан о первых ночных заморозках
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. На территории Свердловской области в ночь с 12 на 13 сентября ожидаются заморозки. Об ...29.05.2024 В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидаются ночные заморозки до минус 5 градусов
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Свердловской области в ближайшие три ночи ожидаются заморозки до 5 градусов ниже ...27.05.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидаются заморозки до 4 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В Свердловской области в первой половине недели в ночное время температура будет ...29.08.2018 Синоптики предупредили о заморозках в Свердловской области в конце августа
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. В конце рабочей недели местами в Свердловской области ожидаются заморозки, предупредили ...