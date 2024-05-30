На Южном Урале доля заемщиков моложе 30 лет в июле выросла до 18,5%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Свердловской области доля заемщиков моложе 30 лет в июле 2024 года составила 19,3%. ...30.05.2024 Южный Урал попал в топ-20 рейтинга регионов РФ по доле заемщиков моложе 30 лет
УрБК, Челябинск, 30.05.2024. В апреле 2024 года доля заемщиков моложе 30 лет в Челябинской области составила 18,2%. По ...29.05.2024 Доля заемщиков моложе 30 лет в Свердловской области превысила 19%
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В апреле 2024 года доля заемщиков моложе 30 лет в Свердловской области составила 19,1%. ...08.02.2024 На Южном Урале доля заемщиков от 30 до 40 лет составила 27,4%
УрБК, Челябинск, 08.02.2024. В Челябинской области в декабре 2023 года доля заемщиков моложе 30 лет составила 16,9%. Об ...08.11.2023 Доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет в РФ составила 16%
УрБК, Москва, 08.11.2023. В январе-сентябре 2023 года доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет в ...