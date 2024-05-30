На Южном Урале доля заемщиков моложе 30 лет в июле выросла до 18,5%

УрБК, Челябинск, 11.09.2024. В Челябинской области доля заемщиков моложе 30 лет в июле 2024 года составила 18,5%. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 2,4 процентного пункта (п. п.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



При этом Южный Урал вошел в число регионов, где сильнее всего за год увеличилась доля таких заемщиков. Кроме него в этот список попали Тюменская (плюс 2,7 п. п.) и Новосибирская (плюс 2,4 п. п.) области, Красноярский край и Свердловская область (плюс 2,4 п. п.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, с каждым годом процесс предоставления розничных кредитов становится все более технологичным и удобным.



«Все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в режиме онлайн. При этом в основном этой возможностью пользуются именно молодые заемщики, не являющиеся большими сторонниками офлайн-кредитования», — отмечает он.