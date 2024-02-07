Южный Урал попал в топ-20 рейтинга регионов РФ по доле заемщиков моложе 30 лет

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В апреле 2024 года доля заемщиков моложе 30 лет в Свердловской области составила 19,1%. ...07.02.2024 На Среднем Урале доля заемщиков моложе 30 лет составила почти 18%
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области в декабре 2023 года доля заемщиков моложе 30 лет составила ...06.02.2024 Доля заемщиков моложе 25 лет в РФ в 2023 году достигла почти 18%
УрБК, Москва, 06.02.2024. В России доля заемщиков моложе 25 лет в 2023 году достигла 17,9% в возрастной структуре ...08.11.2023 Доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет в РФ составила 16%
УрБК, Москва, 08.11.2023. В январе-сентябре 2023 года доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет в ...01.08.2023 В Свердловской области доля заемщиков моложе 30 лет в июне составила 16,8%
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В Свердловской области в июне 2023 года самую большую долю в возрастной структуре ...