Южный Урал попал в топ-20 рейтинга регионов РФ по доле заемщиков моложе 30 лет

УрБК, Челябинск, 30.05.2024. В апреле 2024 года доля заемщиков моложе 30 лет в Челябинской области составила 18,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 1,7 процентного пункта (п. п.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 18-е место рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по доле заемщиков моложе 30 лет оказались Тюменская область (20,4%), Пермский край (20%), Татарстан (20%), Санкт-Петербург (19,8%) и Краснодарский край (19,8%).



Сильнее всего среди исследованных регионов доля таких заемщиков за год выросла в Башкортостане (на 4,7 п. п.), Татарстане (на 4 п. п.), Свердловской (на 3,9 п. п.) и Тюменской (на 3,7 п. п.) областях, Ставропольском крае (на 2,6 п. п.).



Согласно данным НБКИ, в целом по стране граждане моложе 30 лет оказались единственной группой заемщиков, продемонстрировавшей годовой прирост. Так, их доля увеличилась на 2,4 п. п., до 19%.