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Доля заемщиков моложе 30 лет в Свердловской области превысила 19%

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В апреле 2024 года доля заемщиков моложе 30 лет в Свердловской области составила 19,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 3,9 процентного пункта (п. п.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 12-е место рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках списка по доле заемщиков моложе 30 лет расположились Тюменская область (20,4%), Пермский край (20%), Татарстан (20%), Санкт-Петербург (19,8%) и Краснодарский край (19,8%).

В целом по стране доля таких заемщиков за год увеличилась на 2,4 п. п., до 19%.
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