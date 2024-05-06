Доля заемщиков моложе 30 лет в Свердловской области превысила 19%

УрБК, Москва, 06.05.2024. В I квартале 2024 года доля заемщиков по автокредитам старше 40 лет в России составила 50%, ...

В I квартале в РФ доля заемщиков по автокредитам старше 40 лет составила 50%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области в декабре 2023 года доля заемщиков моложе 30 лет составила ...

На Среднем Урале доля заемщиков моложе 30 лет составила почти 18%

УрБК, Москва, 06.02.2024. В России доля заемщиков моложе 25 лет в 2023 году достигла 17,9% в возрастной структуре ...

Доля заемщиков моложе 25 лет в РФ в 2023 году достигла почти 18%

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В Свердловской области в июне 2023 года самую большую долю в возрастной структуре ...

В Свердловской области доля заемщиков моложе 30 лет в июне составила 16,8%

Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 1,7 процентного пункта

УрБК, Москва, 07.09.2022. В январе-июле 2022 года доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов ...