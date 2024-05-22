В Свердловской области средний размер займа МФО за год вырос на 15,6%

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. В Свердловской области средний размер займа микрофинансовых организаций (МФО) в апреле 2024 года составил 12,24 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 15,6% (в апреле 2023 года — 10,59 тыс. руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 24-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по среднему размеру займа МФО расположились Москва (15,37 тыс. руб.), Санкт-Петербург (14,04 тыс. руб.), Московская область (13,85 тыс. руб.), Краснодарский край (13,35 тыс. руб.) и ХМАО (13,3 тыс. руб.).



При этом Свердловская область стала регионом, где сильнее всего за год вырос средний размер займа МФО. Также этот показатель заметно увеличился в Оренбургской (на 15,4%) и Кемеровской (на 15,3%) областях, Пермском крае (на 13,5%) и Самарской области (на 13,2%).



В целом по стране средний размер выданных в апреле этого года займов МФО составил 12,73 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 11,1% (в апреле 2023 года — 11,45 тыс. руб.).