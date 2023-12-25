В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. руб., что на 0,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем (9,1 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 20-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На верхних строчках списка по размеру выданных микрозаймов оказались Москва (11,4 тыс. руб.), Санкт-Петербург (10,74 тыс. руб.), Московская область (10,31 тыс. руб.), ХМАО (9,9 тыс. руб.) и Краснодарский край (9,85 тыс. руб.).



При этом сильнее всего за месяц средний размер выданных микрозаймов вырос в Якутии (на 2,9%), Оренбургской области (на 2,4%), Алтайском крае (на 2,3%), а также Самарской (на 2,2%) и Волгоградской (на 2%) областях.



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в декабре, составил 9,53 тыс. руб. Это на 1% больше по сравнению с предыдущим месяцем (9,44 тыс. руб.).