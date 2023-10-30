В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц снизился на 0,8%

В Свердловской области средний размер выданных в ноябре микрозаймов составил 9,09 тыс. руб., что на 0,8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (9,16 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 19-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На верхних строчках списка по размеру выданных микрозаймов оказались Москва (11,4 тыс. руб.), Санкт-Петербург (10,64 тыс. руб.), Московская область (10,26 тыс. руб.), ХМАО (9,85 тыс. руб.) и Ставропольский край (9,77 тыс. руб.).



При этом сильнее всего за месяц средний размер выданных микрозаймов снизился в Оренбургской (на 1,8%), Тюменской (на 1,6%) и Нижегородской (на 1,6%) областях, Санкт-Петербурге (на 1,4%), Новосибирской области (на 1,3%) и Москве (на 1,3%).



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в ноябре, составил 9,42 тыс. руб. Это на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (9,46 тыс. руб.).