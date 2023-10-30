УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 17:55

В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц снизился на 0,8%

В Свердловской области средний размер выданных в ноябре микрозаймов составил 9,09 тыс. руб., что на 0,8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (9,16 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 19-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На верхних строчках списка по размеру выданных микрозаймов оказались Москва (11,4 тыс. руб.), Санкт-Петербург (10,64 тыс. руб.), Московская область (10,26 тыс. руб.), ХМАО (9,85 тыс. руб.) и Ставропольский край (9,77 тыс. руб.).

При этом сильнее всего за месяц средний размер выданных микрозаймов снизился в Оренбургской (на 1,8%), Тюменской (на 1,6%) и Нижегородской (на 1,6%) областях, Санкт-Петербурге (на 1,4%), Новосибирской области (на 1,3%) и Москве (на 1,3%).

В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в ноябре, составил 9,42 тыс. руб. Это на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (9,46 тыс. руб.).
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 17:20 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц снизился на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. В Свердловской области средний размер выданных в ноябре микрозаймов составил 9,09 тыс. ...

30.10.2023 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,3%

В Свердловской области средний размер выданных в сентябре микрозаймов составил 8 тыс. 928 руб., что на 1,3% больше по ...

30.10.2023 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. В Свердловской области средний размер выданных в сентябре микрозаймов составил 8 тыс. ...

26.09.2023 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Свердловской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8 тыс. ...

28.03.2023 Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 8,3%

В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 8 тыс. 108 руб., что на 8,3% меньше по ...

Популярные новости
06.12.2023Эхо коммунальных войн01.12.2023По порядку номеров30.11.2023Декабрьские изменения29.11.2023Михаил Хорьков: Без ипотеки цены на жилье были бы ниже, а ассортимент — меньше01.12.2023Михаил Хорьков о проблемах и перспективах льготного ипотечного кредитования
Архив новостей
Декабрь 2023 (588)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1