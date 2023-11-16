В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. ...16.11.2023 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. В Свердловской области средний размер выданных в октябре микрозаймов составил 9 тыс. ...30.10.2023 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,3%
В Свердловской области средний размер выданных в сентябре микрозаймов составил 8 тыс. 928 руб., что на 1,3% больше по ...30.10.2023 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,3%
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. В Свердловской области средний размер выданных в сентябре микрозаймов составил 8 тыс. ...26.09.2023 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Свердловской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8 тыс. ...