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В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов в мае составил 9,74 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В Свердловской области средний размер выданных в мае микрозаймов составил 9,74 тыс. руб., что на 1% больше по сравнению с предыдущим месяцем (9,65 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 16-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На верхних строчках списка по размеру выданных микрозаймов оказались Москва (12,14 тыс. руб.), Санкт-Петербург (11,17 тыс. руб.), Московская область (10,92 тыс. руб.), Краснодарский край (10,77 тыс. руб.) и ХМАО (10,49 тыс. руб.).

При этом сильнее всего за месяц средний размер выданных микрозаймов вырос в Нижегородской области (на 2,5%), Краснодарском (на 2,1%) и Алтайском (на 1,8%) краях, Волгоградской области (на 1,8%) и Пермском крае (на 1,5%).

В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в мае, составил 10,06 тыс. руб. Это на 0,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем (10,01 тыс. руб.).
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