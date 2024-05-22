В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов в мае составил 9,74 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В Свердловской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 9,61 тыс. ...26.03.2024 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,8%
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 9,35 тыс. ...30.01.2024 В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. рублей
В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. руб., что на 0,2% больше по ...30.01.2024 В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. ...16.11.2023 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. В Свердловской области средний размер выданных в октябре микрозаймов составил 9 тыс. ...