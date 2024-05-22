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Вчера, 17:43

Южный Урал попал в топ-20 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в мае микрозаймов

УрБК, Челябинск, 27.06.2024. В Челябинской области средний размер выданных в мае микрозаймов составил 9,71 тыс. руб., что на 1,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем (9,58 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 20-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На верхних строчках списка по размеру выданных микрозаймов оказались Москва (12,14 тыс. руб.), Санкт-Петербург (11,17 тыс. руб.), Московская область (10,92 тыс. руб.), Краснодарский край (10,77 тыс. руб.) и ХМАО (10,49 тыс. руб.).

В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в мае, составил 10,06 тыс. руб., увеличившись на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (10,01 тыс. руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, с лета прошлого года средний размер микрозаймов достаточно стабилен, а его рост не превышает инфляции. Он отмечает, что такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.
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