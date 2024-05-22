Южный Урал попал в топ-20 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в мае микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. В Свердловской области средний размер выданных в мае микрозаймов составил 9,74 тыс. ...22.05.2024 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц снизился на 0,5%
УрБК, Челябинск, 22.05.2024. В Челябинской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 9,56 тыс. ...22.05.2024 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов в апреле составил 9,61 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В Свердловской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 9,61 тыс. ...27.03.2024 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов в феврале составил 9,32 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 27.03.2024. В Челябинской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 9,32 тыс. ...29.08.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1%
УрБК, Челябинск, 29.08.2023. В Челябинской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 8 тыс. 974 руб., ...