Средний размер выданных на Южном Урале микрозаймов в мае составил 8,8 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 17.05.2023. В Челябинской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 8 тыс. 681 ...17.05.2023 Средний Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по размеру выданных в апреле микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Свердловской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 8 тыс. 368 ...28.03.2023 Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 8,3%
В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 8 тыс. 108 руб., что на 8,3% меньше по ...28.03.2023 На Южном Урале средний размер выданных в феврале микрозаймов снизился на 7,5%
УрБК, Челябинск, 28.03.2023. В Челябинской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 7 тыс. 968 ...27.10.2022 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 4,3%
УрБК, Челябинск, 27.10.2022. В Челябинской области средний размер выданных в сентябре 2022 года микрозаймов составил 8 ...