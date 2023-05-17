Средний размер выданных на Южном Урале микрозаймов в мае составил 8,8 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 28.06.2023. В Челябинской области средний размер выданных в мае микрозаймов составил 8 тыс. 781 руб., что на 1% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 690 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 24-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первую пятерку списка по размеру выданных за указанный период микрозаймов попали Москва (11,25 тыс. руб.), Санкт-Петербург (10,36 тыс. руб.), Московская область (10,22 тыс. руб.), ХМАО (10,1 тыс. руб.) и Ставропольский край (9,68 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в мае, составил 9,15 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8% (в апреле — 8,98 тыс. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в апреле-мае средний чек микрозаймов вернулся к показателям прошлого года. При этом в мае он достиг лишь сравнительно невысокого уровня в 9 тыс. руб.



«На наш взгляд, такие скромные значения во многом обусловлены сменой тренда в финансовом поведении граждан, которые в последнее время все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения», — отметил он.