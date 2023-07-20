На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1%

УрБК, Челябинск, 29.08.2023. В Челябинской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 8 тыс. 974 руб., что на 1% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 882 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 22-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первую пятерку списка по среднему размеру выданных за указанный период микрозаймов попали Москва (11,5 тыс. руб.), Санкт-Петербург (10,7 тыс. руб.), Московская область (10,4 тыс. руб.), ХМАО (10,3 тыс. руб.) и Ростовская область (9,8 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в июле, составил 9,43 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7% (в июне — 9,18 тыс. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, некоторый рост среднего чека микрозайма в последнее время отмечается на фоне сокращения выдачи микрозаймов. Он считает, что снижение выдачи стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.