УрБК, Челябинск, 20.07.2023. В Челябинской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8 тыс. 913 руб., ...28.06.2023 Средний размер выданных на Южном Урале микрозаймов в мае составил 8,8 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 28.06.2023. В Челябинской области средний размер выданных в мае микрозаймов составил 8 тыс. 781 руб., ...17.05.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,6%
УрБК, Челябинск, 17.05.2023. В Челябинской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 8 тыс. 681 ...17.05.2023 Средний Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по размеру выданных в апреле микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Свердловской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 8 тыс. 368 ...27.10.2022 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 4,3%
УрБК, Челябинск, 27.10.2022. В Челябинской области средний размер выданных в сентябре 2022 года микрозаймов составил 8 ...