На Южном Урале средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8,9 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 20.07.2023. В Челябинской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8 тыс. 913 руб., что на 1,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 774 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 19-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по размеру выданных за указанный период микрозаймов оказались Москва (11,3 тыс. руб.), Санкт-Петербург (10,4 тыс. руб.), Московская область (10,3 тыс. руб.), ХМАО (10,1 тыс. руб.) и Ростовская область (9,5 тыс. руб.).



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в июне, составил 9,19 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4% (в мае — 9,16 тыс. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, отсутствие серьезной динамики среднего чека микрозаймов в последнее время говорит об относительно стабильных потребностях клиентов микрофинансовых организаций в денежных средствах «до зарплаты».