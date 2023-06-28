На Южном Урале средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8,9 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 28.06.2023. В Челябинской области средний размер выданных в мае микрозаймов составил 8 тыс. 781 руб., ...17.05.2023 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,6%
УрБК, Челябинск, 17.05.2023. В Челябинской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 8 тыс. 681 ...17.05.2023 Средний Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по размеру выданных в апреле микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Свердловской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 8 тыс. 368 ...28.03.2023 Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 8,3%
В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 8 тыс. 108 руб., что на 8,3% меньше по ...28.03.2023 Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 8,3%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 8 тыс. ...