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В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,8%

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 9,35 тыс. руб., что на 1,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем (9,18 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 18-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На верхних строчках списка по размеру выданных микрозаймов оказались Москва (11,66 тыс. руб.), Санкт-Петербург (10,72 тыс. руб.), Московская область (10,53 тыс. руб.), Краснодарский край (10,21 тыс. руб.) и ХМАО (10,19 тыс. руб.).

При этом сильнее всего за месяц средний размер выданных микрозаймов вырос в Краснодарском крае (на 4,7%), Башкортостане (на 3,4%), Воронежской (на 3,2%), Ростовской (на 2,6%) и Челябинской (на 2,4%) областях.

В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в феврале, составил 9,71 тыс. руб. Это на 1,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем (9,57 тыс. руб.).
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