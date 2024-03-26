В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов в апреле составил 9,61 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В Свердловской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 9,61 тыс. руб., что на 0,2% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (9,63 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 23-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На верхних строчках списка по размеру выданных микрозаймов оказались Москва (12,07 тыс. руб.), Санкт-Петербург (11,03 тыс. руб.), Московская область (10,87 тыс. руб.), Краснодарский край (10,49 тыс. руб.) и ХМАО (10,45 тыс. руб.).



При этом сильнее всего за месяц средний размер выданных микрозаймов снизился в Башкортостане (на 1,9%), Красноярском крае (на 1%), Тюменской области (на 0,9%), Адыгее (на 0,9%) и Челябинской области (на 0,5%).



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в апреле, составил 9,99 тыс. руб. Это на 0,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем (9,95 тыс. руб.).