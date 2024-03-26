В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов в апреле составил 9,61 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 9,35 тыс. ...30.01.2024 В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. рублей
В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. руб., что на 0,2% больше по ...30.01.2024 В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. ...25.12.2023 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц снизился на 0,8%
В Свердловской области средний размер выданных в ноябре микрозаймов составил 9,09 тыс. руб., что на 0,8% меньше по ...26.09.2023 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Свердловской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8 тыс. ...