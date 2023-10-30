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В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. В Свердловской области средний размер выданных в октябре микрозаймов составил 9 тыс. 117 руб., что на 1,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 993 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 18-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На верхних строчках списка по размеру выданных микрозаймов оказались Москва (11,6 тыс. руб.), Санкт-Петербург (10,8 тыс. руб.), Московская область (10,4 тыс. руб.), Ставропольский (10,1 тыс. руб.) и Краснодарский (9,9 тыс. руб.) края.

При этом сильнее всего за месяц средний размер выданных микрозаймов вырос в Ставропольском крае (на 2,6%), Нижегородской области (на 2,6%) и Башкортостане (на 1,7%)

В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в октябре, составил 9,45 тыс. руб. Это на 0,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем (9,41 тыс. руб.).
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