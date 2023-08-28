В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Свердловской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8 тыс. 946 руб., что на 1,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 825 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 23-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На верхних строчках списка по размеру выданных микрозаймов оказались Москва (11,8 тыс. руб.), Санкт-Петербург (10,7 тыс. руб.), Московская область (10,3 тыс. руб.), ХМАО (10,1 тыс. руб.) и Ставропольский край (10 тыс. руб.).



При этом сильнее всего за месяц средний размер выданных микрозаймов вырос в Ставропольском крае (на 4,4%) и Ленинградской области (на 2,2%).



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в августе, составил 9,42 тыс. руб. Это на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в июле — 9,46 тыс. руб.).