В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. В Свердловской области средний размер выданных в сентябре микрозаймов составил 8 тыс. 928 руб., что на 1,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 815 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 23-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На верхних строчках списка по размеру выданных микрозаймов оказались Москва (11,5 тыс. руб.), Санкт-Петербург (10,6 тыс. руб.), Московская область (10,3 тыс. руб.), Ставропольский край (9,9 тыс. руб.) и ХМАО (9,9 тыс. руб.).



При этом сильнее всего за месяц средний размер выданных микрозаймов вырос в Удмуртской Республике (на 2,6%), Татарстане (на 2,3%) и Воронежской области (на 2,1%).



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в сентябре, составил 9,4 тыс. руб. Это на 0,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в августе — 9,39 тыс. руб.).