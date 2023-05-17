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17.05.2023

Средний Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по размеру выданных в апреле микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Свердловской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 8 тыс. 368 руб., что на 0,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 339 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 26-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по размеру выданных за указанный период микрозаймов расположились Москва (10,9 тыс. руб.), Санкт-Петербург (10,2 тыс. руб.), Московская область (9,9 тыс. руб.), ХМАО (9,8 тыс. руб.) и Ростовская область (9,5 тыс. руб.).

При этом сильнее всего за месяц средний размер выданных микрозаймов вырос в Удмуртской Республике (на 6,3%), Волгоградской (на 4,4%), Ростовской (на 4,3%) и Иркутской (на 3,7%) областях, а также в Приморском крае (на 3,6%).

В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в апреле, составил 8,98 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1% (в марте — 8,8 тыс. руб.).

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