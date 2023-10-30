В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. В Свердловской области средний размер выданных в сентябре микрозаймов составил 8 тыс. ...26.09.2023 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Свердловской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8 тыс. ...17.05.2023 Средний Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по размеру выданных в апреле микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Свердловской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 8 тыс. 368 ...28.03.2023 Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 8,3%
В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 8 тыс. 108 руб., что на 8,3% меньше по ...28.03.2023 Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 8,3%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 8 тыс. ...