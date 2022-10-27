Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 8,3%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Свердловской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 8 тыс. 108 руб., что на 8,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 837 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 16-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых строчках списка по размеру выданных за указанный период микрозаймов расположились Ставропольский край (11,5 тыс. руб.), Москва (10,5 тыс. руб.), ХМАО (10 тыс. руб.), Санкт-Петербург (9,7 тыс. руб.), а также Ростовская область (9,5 тыс. руб.).



Сильнее всего за месяц снизился средний размер выданных микрозаймов в Кемеровской области (на 8,7%), Пермском крае (на 8,5%), а также в Свердловской (на 8,3%), Московской (на 7,7%) и Челябинской (-7,5%) областях.



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в феврале, составил 8,81 тыс. руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,7% (в январе — 9,25 тыс. руб.).