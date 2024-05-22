В Свердловской области средний размер займа МФО за год вырос на 15,6%

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. В Свердловской области средний размер займа микрофинансовых организаций (МФО) в апреле ...22.05.2024 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов в апреле составил 9,61 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. В Свердловской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 9,61 тыс. ...21.05.2024 На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в апреле составил 1,38 млн рублей
УрБК, Челябинск, 21.05.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в апреле 2024 года составил ...30.01.2024 В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Свердловской области средний размер выданных в декабре микрозаймов составил 9,12 тыс. ...17.05.2023 Средний Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по размеру выданных в апреле микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Свердловской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 8 тыс. 368 ...