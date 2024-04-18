На Южном Урале объем выданных автокредитов за год вырос более чем в два раза

УрБК, Челябинск, 28.06.2024. В Челябинской области объем выданных в январе-мае 2024 года автокредитов составил 26,67 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 103,7% (в январе-мае 2023 года — 13,09 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял восьмое место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по объему выданных автокредитов оказались Москва (72,82 млрд руб.), Московская область (61,04 млрд руб.), Санкт-Петербург (45,72 млрд руб.), Татарстан (42,38 млрд руб.) и Краснодарский край (41,04 млрд руб.).



Сильнее всего за год вырос объем выданных автокредитов в Ростовской области (на 185,5%), Чувашской Республике (на 146%), Самарской области (на 141,5%), Ставропольском крае (на 129,9%) и Свердловской области (на 127,8%).



Согласно исследованию, в целом по стране объем выданных за пять месяцев текущего года автокредитов составил 923,8 млрд руб., увеличившись на 107% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (в январе-мае 2023 года — 446,4 млрд руб.).