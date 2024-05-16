На Южном Урале число выданных микрозаймов за месяц выросло на 5%

УрБК, Челябинск, 26.06.2024. В Челябинской области в мае 2024 года было выдано 79,6 тыс. микрозаймов. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 5% (в апреле — 76 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял девятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по числу выданных за указанный период микрозаймов расположились Москва (175,8 тыс. ед.), Московская область (152,2 тыс. ед.), Краснодарский край (123,3 тыс. ед.), Свердловская область (104,9 тыс. ед.) и Башкортостан (103 тыс. ед.).



Среди регионов РФ сильнее всего за месяц выросло число выданных микрозаймов в Санкт-Петербурге (на 6,9%), Ставропольском крае (на 6,4%), Воронежской (на 6,2%), Тюменской (на 6%) и Ленинградской (на 6%) областях.



В целом по стране в мае этого года было выдано 3,14 млн микрозаймов, что на 4,2% больше показателя предыдущего месяца (в апреле — 3,01 млн ед.).