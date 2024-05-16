УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:02

На Южном Урале число выданных микрозаймов за месяц выросло на 5%

УрБК, Челябинск, 26.06.2024. В Челябинской области в мае 2024 года было выдано 79,6 тыс. микрозаймов. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 5% (в апреле — 76 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял девятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по числу выданных за указанный период микрозаймов расположились Москва (175,8 тыс. ед.), Московская область (152,2 тыс. ед.), Краснодарский край (123,3 тыс. ед.), Свердловская область (104,9 тыс. ед.) и Башкортостан (103 тыс. ед.).

Среди регионов РФ сильнее всего за месяц выросло число выданных микрозаймов в Санкт-Петербурге (на 6,9%), Ставропольском крае (на 6,4%), Воронежской (на 6,2%), Тюменской (на 6%) и Ленинградской (на 6%) областях.

В целом по стране в мае этого года было выдано 3,14 млн микрозаймов, что на 4,2% больше показателя предыдущего месяца (в апреле — 3,01 млн ед.).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.05.2024 Южный Урал вошел в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в апреле микрозаймов

УрБК, Челябинск, 16.05.2024. В апреле в Челябинской области было выдано 74,2 тыс. микрозаймов, что на 5,7% меньше ...

17.04.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в марте микрозаймов

УрБК, Челябинск, 17.04.2024. В марте в Челябинской области было выдано 75,3 тыс. микрозаймов, что на 1,4% больше ...

16.02.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в январе микрозаймов

УрБК, Челябинск, 16.02.2024. В январе в Челябинской области было выдано 75,1 тыс. микрозаймов, что на 1,8% меньше ...

24.01.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в декабре микрозаймов

УрБК, Челябинск, 24.01.2024. В декабре 2023 года в Челябинской области было выдано 82 тыс. 189 микрозаймов, что на 0,8% ...

21.11.2023 Число выданных микрозаймов на Южном Урале за месяц снизилось на 0,8%

УрБК, Челябинск, 21.11.2023. В октябре 2023 года в Челябинской области было выдано 75,1 тыс. микрозаймов, что на 0,8% ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей31.05.2024Елена Галкина: Главное в работе — открытость и добросовестность30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года
Архив новостей
Июнь 2024 (565)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18