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На Южном Урале доля заемщиков от 30 до 40 лет составила 27,4%

УрБК, Челябинск, 08.02.2024. В Челябинской области в декабре 2023 года доля заемщиков моложе 30 лет составила 16,9%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самая большая доля в возрастной структуре заемщиков в регионе приходится на граждан от 30 до 40 лет (27,4%). На втором месте — заемщики от 40 до 50 лет (24,9%). Меньшие доли у граждан 50-60 лет (15,6%) и старше 60 лет (15,1%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в режиме онлайн. Этой возможностью пользуются в основном молодые заемщики, которые не являются большими сторонниками офлайн-кредитования.
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