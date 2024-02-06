На Южном Урале доля заемщиков от 30 до 40 лет составила 27,4%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области в декабре 2023 года доля заемщиков моложе 30 лет составила ...

На Среднем Урале доля заемщиков моложе 30 лет составила почти 18%

УрБК, Москва, 06.02.2024. В России доля заемщиков моложе 25 лет в 2023 году достигла 17,9% в возрастной структуре ...

Доля заемщиков моложе 25 лет в РФ в 2023 году достигла почти 18%

УрБК, Москва, 08.11.2023. В январе-сентябре 2023 года доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет в ...

Доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет в РФ составила 16%

УрБК, Челябинск, 01.08.2023. В Челябинской области в июне 2023 года самую большую долю в возрастной структуре заемщиков ...

В Челябинской области доля заемщиков от 40 до 50 лет в июне составила 25%

На Южном Урале доля заемщиков от 30 до 40 лет в декабре 2022 года составила 28,4%

УрБК, Челябинск, 26.01.2023. В Челябинской области в 2022 году самую большую долю в возрастной структуре заемщиков ...