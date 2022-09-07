В Свердловской области доля заемщиков от 30 до 40 лет в декабре 2022 года составила 28,7%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. В Свердловской области в 2022 году самую большую долю в возрастной структуре заемщиков заняли граждане от 30 до 40 лет (28,7%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
На втором месте по численности в возрастной структуре заемщиков Среднего Урала оказались граждане от 40 до 50 лет (25,4%). Третью строчку поделили заемщики моложе 30 лет и от 50 до 60 лет (по 16%). Меньше всего в регионе оказалось граждан с кредитами старше 60 лет.
В целом по стране в 2022 году по сравнению с 2021 годом сильнее всего в структуре заемщиков выросла доля граждан старше 60 лет (на 1 процентный пункт (п. п.), до 14,8%). Небольшое увеличение было отмечено и в возрастных диапазонах заемщиков от 40 до 50 лет (на 0,4 п. п., до 24,4%) и от 50 до 60 лет (на 0,1 п. п., до 16,2%). Таким образом, в прошлом году весь рост в возрастной структуре российских заемщиков пришелся на граждан старше 40 лет.
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