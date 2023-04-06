В Челябинской области доля заемщиков от 40 до 50 лет в июне составила 25%

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В Свердловской области в июне 2023 года самую большую долю в возрастной структуре ...

В Свердловской области доля заемщиков моложе 30 лет в июне составила 16,8%

УрБК, Москва, 06.04.2023. За первые два месяца 2023 года доля выданных в РФ автокредитов в возрастной группе заемщиков ...

Доля граждан моложе 30 лет достигла 16,3% в структуре выданных в РФ автокредитов

На Южном Урале доля заемщиков от 30 до 40 лет в декабре 2022 года составила 28,4%

УрБК, Челябинск, 26.01.2023. В Челябинской области в 2022 году самую большую долю в возрастной структуре заемщиков ...