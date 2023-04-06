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В Челябинской области доля заемщиков от 40 до 50 лет в июне составила 25%

УрБК, Челябинск, 01.08.2023. В Челябинской области в июне 2023 года самую большую долю в возрастной структуре заемщиков заняли граждане от 30 до 40 лет (28,4%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

На втором месте по численности в возрастной структуре заемщиков Южного Урала оказались граждане от 40 до 50 лет (24,9%). На третьей строчке расположились заемщики моложе 30 лет (15,9%), на четвертой — от 50 до 60 лет (15,8%). Меньше всего в регионе оказалось граждан с кредитами старше 60 лет (15%).

Согласно исследованию НБКИ, в июне 2023 года самые большие доли граждан моложе 30 лет в структуре российских заемщиков в регионах РФ выявлены в Татарстане (18,2%), Санкт-Петербурге (17,9%) и Пермском крае (17,8%).
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