НБКИ: В России доля граждан с самыми крупными кредитами в структуре заемщиков за год выросла на 1,2 процентного пункта

УрБК, Москва, 24.01.2023. В России в декабре 2022 года доля заемщиков с самыми крупными кредитами (на сумму более 3 млн руб.) составила 3% в общей структуре заемщиков по размерам кредитов. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель увеличился на 1,2 процентного пункта (п. п.) (в декабре 2021 года — 1,8%). Согласно исследованию НБКИ, это самый высокий рост за прошедший год среди всех групп заемщиков по размерам розничных кредитов. В то же время доля заемщиков с кредитами на сумму от 1 до 3 млн руб. за прошедший год выросла на 0,8 п. п., до 9%. Таким образом, в декабре 2022 года доля граждан с кредитами более 1 млн руб. составила 12%, что на 2 п. п. больше показателя аналогичного периода 2021 года. По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, увеличение доли заемщиков с крупными кредитами обусловлено в первую очередь растущим значением крупных залоговых кредитов (ипотека и автокредитование) в отечественном розничном кредитовании. Он отмечает, что сейчас доля обеспеченных кредитов в структуре портфеля розничных кредитов превышает 50%.

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