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Вчера, 18:01

На Южном Урале доля заемщиков от 30 до 40 лет в декабре 2022 года составила 28,4%

УрБК, Челябинск, 26.01.2023. В Челябинской области в 2022 году самую большую долю в возрастной структуре заемщиков заняли граждане от 30 до 40 лет (28,4%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

На втором месте по численности в возрастной структуре заемщиков Южного Урала оказались граждане от 40 до 50 лет (24,4%). Далее с похожими значениями следуют заемщики от 50 до 60 лет (15,9%), старше 60 лет (15,7%) и моложе 30 лет (15,3%).

Согласно исследованию, наибольшие доли граждан в возрасте от 30 до 40 лет были отмечены в Республике Татарстан (30,3%), Воронежской области (30,2%), а также в Республике Башкортостан (30,1%).

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