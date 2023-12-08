На Среднем Урале доля заемщиков моложе 30 лет составила почти 18%

УрБК, Москва, 08.12.2023. В России в январе-октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сильнее ...

Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных микрозаймов в РФ достигла 38%

УрБК, Москва, 09.10.2023. В России в январе-августе 2023 года самой большой возрастной группой в структуре заемщиков по ...

В России доля заемщиков моложе 30 лет составила почти 30%

УрБК, Челябинск, 01.08.2023. В Челябинской области в июне 2023 года самую большую долю в возрастной структуре заемщиков ...

В Челябинской области доля заемщиков от 40 до 50 лет в июне составила 25%

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В Свердловской области в июне 2023 года самую большую долю в возрастной структуре ...

В Свердловской области доля заемщиков моложе 30 лет в июне составила 16,8%

В Свердловской области доля заемщиков от 30 до 40 лет в декабре 2022 года составила 28,7%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. В Свердловской области в 2022 году самую большую долю в возрастной структуре заемщиков ...