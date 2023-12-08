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На Среднем Урале доля заемщиков моложе 30 лет составила почти 18%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области в декабре 2023 года доля заемщиков моложе 30 лет составила 17,9%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самая большая доля в возрастной структуре заемщиков в регионе приходится на граждан от 30 до 40 лет (27,1%). На втором месте — заемщики от 40 до 50 лет (25,7%). Меньшие доли у граждан 50-60 лет (15,7%) и старше 60 лет (13,5%).

Согласно данным НБКИ, за год в структуре российских заемщиков сильнее всего выросла доля граждан моложе 30 лет — на 1,8 процентного пункта, до 17,4%.
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