На Среднем Урале доля заемщиков моложе 30 лет составила почти 18%

УрБК, Москва, 08.12.2023. В России в январе-октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сильнее ...09.10.2023 В России доля заемщиков моложе 30 лет составила почти 30%
УрБК, Москва, 09.10.2023. В России в январе-августе 2023 года самой большой возрастной группой в структуре заемщиков по ...01.08.2023 В Челябинской области доля заемщиков от 40 до 50 лет в июне составила 25%
УрБК, Челябинск, 01.08.2023. В Челябинской области в июне 2023 года самую большую долю в возрастной структуре заемщиков ...01.08.2023 В Свердловской области доля заемщиков моложе 30 лет в июне составила 16,8%
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В Свердловской области в июне 2023 года самую большую долю в возрастной структуре ...26.01.2023 В Свердловской области доля заемщиков от 30 до 40 лет в декабре 2022 года составила 28,7%
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. В Свердловской области в 2022 году самую большую долю в возрастной структуре заемщиков ...