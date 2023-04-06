В Свердловской области доля заемщиков моложе 30 лет в июне составила 16,8%

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В Свердловской области в июне 2023 года самую большую долю в возрастной структуре заемщиков заняли граждане от 30 до 40 лет (28,1%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). На втором месте по численности в возрастной структуре заемщиков Среднего Урала оказались граждане от 40 до 50 лет (25,8%). На третьей строчке расположились заемщики моложе 30 лет (16,8%), на четвертой — от 50 до 60 лет (15,8%). Меньше всего в регионе оказалось граждан с кредитами старше 60 лет (13,4%). В целом по стране в июне 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сильнее всего в структуре российских заемщиков выросла доля граждан моложе 30 лет. Так, она увеличилась на 1,2 процентного пункта (п. п.) и достигла 16,6%.

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