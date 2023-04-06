В Свердловской области доля заемщиков моложе 30 лет в июне составила 16,8%

УрБК, Москва, 06.04.2023. За первые два месяца 2023 года доля выданных в РФ автокредитов в возрастной группе заемщиков ...26.01.2023 На Южном Урале доля заемщиков от 30 до 40 лет в декабре 2022 года составила 28,4%
УрБК, Челябинск, 26.01.2023. В Челябинской области в 2022 году самую большую долю в возрастной структуре заемщиков ...26.01.2023 В Свердловской области доля заемщиков от 30 до 40 лет в декабре 2022 года составила 28,7%
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. В Свердловской области в 2022 году самую большую долю в возрастной структуре заемщиков ...07.09.2022 Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 1,7 процентного пункта
УрБК, Москва, 07.09.2022. В январе-июле 2022 года доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов ...27.02.2018 НБКИ: В Свердловской области доля заемщиков старше 65 лет достигла 4,4%
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2018. В Свердловской области доля заемщиков с действующими кредитами в возрасте старше 65 лет ...