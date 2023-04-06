Число берущих автокредиты россиян моложе 30 лет выросло на 2,5%

УрБК, Москва, 06.04.2023. За первые два месяца 2023 года доля выданных в РФ автокредитов в возрастной группе заемщиков ...07.09.2022 Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 1,7 процентного пункта
УрБК, Москва, 07.09.2022. В январе-июле 2022 года доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов ...16.02.2021 Доля заемщиков ипотеки в возрасте до 30 лет сократилась почти на 10% за пять лет
УрБК, Москва, 16.02.2021. В структуре выданных ипотечных кредитов в России доля заемщиков в возрасте до 30 лет ...27.02.2018 НБКИ: В Челябинской области доля заемщиков старше 65 лет составила 5,5%
УрБК, Челябинск, 27.02.2018. В Челябинской области доля заемщиков с действующими кредитами в возрасте старше 65 лет в ...27.02.2018 НБКИ: В Свердловской области доля заемщиков старше 65 лет достигла 4,4%
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2018. В Свердловской области доля заемщиков с действующими кредитами в возрасте старше 65 лет ...