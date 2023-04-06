Число берущих автокредиты россиян моложе 30 лет выросло на 2,5%

УрБК, Москва, 06.04.2023. За первые два месяца 2023 года доля выданных в РФ автокредитов в возрастной группе заемщиков ...

Доля граждан моложе 30 лет достигла 16,3% в структуре выданных в РФ автокредитов

Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов в РФ за год выросла на 1,7 процентного пункта

УрБК, Москва, 07.09.2022. В январе-июле 2022 года доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выданных ипотечных кредитов ...