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Вчера, 14:42

Число берущих автокредиты россиян моложе 30 лет выросло на 2,5%

УрБК, Москва, 07.07.2023. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подготовило исследование о возрастной структуре граждан, бравших автокредиты в январе-мае 2023 года, и сопоставило с аналогичным периодом прошлого года.

В текущем году доля граждан моложе 30 лет, бравших займы на покупку транспорта, выросла с 13,9% до 16,4%. Доля заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет увеличилась с 35,1% до 36,7%. В то же время у возрастных групп от 40 до 50 лет и от 50 лет показатели упали — с 28,8% до 27,7% и с 22,1% до 19,2% соответственно.

«Процессы выдачи в автокредитовании становятся все более технологичными и удобными. Например, все больше автокредитов выдается банками в онлайн-режиме, и этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики. Граждане моложе 30 лет также являются активными участниками государственных программ льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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