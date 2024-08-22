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Сегодня, 17:41

В Екатеринбурге суд второй раз постановил национализировать завод «Исеть»

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил изъять в пользу государства завод электрических соединений «Исеть», который ранее принадлежал бывшему депутату Государственной думы Малику Гайсину, сообщает «Интерфакс».

По версии прокуратуры, бывший владелец использовал завод для получения прибыли, нарушая антикоррупционное законодательство. Отметим, что в 2023 году районный суд уже удовлетворял исковые требования Генпрокуратуры, но Верховный суд России отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. Сторона защиты вновь планирует обжаловать национализацию.

Напомним, что Малик Гайсин также обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ «Растрата, с использованием служебного положения, в особо крупном размере».
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