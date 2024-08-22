В Екатеринбурге суд второй раз постановил национализировать завод «Исеть»

В Каменск-Уральский суд передали дело в отношении бизнесмена Малика Гайсина по обвинению в растрате свыше 256 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2024. В Каменск-Уральский суд передали дело в отношении бизнесмена Малика Гайсина. Он ...