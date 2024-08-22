В Екатеринбурге суд второй раз постановил национализировать завод «Исеть»

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. Верховный суд отклонил жалобу гендиректора компании «Ростех» Сергея Чемезова по делу, ...05.08.2024 В Каменск-Уральский суд передали дело в отношении бизнесмена Малика Гайсина по обвинению в растрате свыше 256 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2024. В Каменск-Уральский суд передали дело в отношении бизнесмена Малика Гайсина. Он ...02.02.2016 Уголовное дело в отношении экс-директора Уральского приборостроительного завода направлено в суд
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2016. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего ...25.03.2013 Дело экс-директора ОАО «Ирбитский хлебопекарный завод» передано в суд
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2013. Дело экс-директора ОАО «Ирбитский хлебопекарный завод» Юрия Коростелева, обвиняемого в ...07.09.2010 Председателем Совета директоров ОАО «Завод «Исеть» назначен Малик Гайсин
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2010. Новые кадровые назначения произошли в ОАО «Уральский завод электрических соединителей ...