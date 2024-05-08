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Вчера, 14:20

Суд продлил домашний арест свердловскому предпринимателю Малику Гайсину

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил свердловскому бизнесмену Малику Гайсину домашний арест до 11 августа 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Как писал УрБК, под домашний арест М. Гайсин был отправлен в марте 2023 года по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ему грозит до 4 лет лишения свободы, а принадлежащее ему имущество будет по требованию Генпрокуратуры РФ отчуждено в пользу государства. В частности, речь идет об имуществе ООО «Вагран», ООО «Корона Тэхет», ООО «Актай-М» и акциях свердловского завода «Исеть».

Ранее адвокат М. Гайсина подавал в свердловский облсуд апелляцию о смягчении меры пресечения, но тот оставил решение Ленинского районного суда без изменений.
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