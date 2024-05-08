Суд продлил домашний арест свердловскому предпринимателю Малику Гайсину

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. В течение 12 месяцев 53,3% акций свердловского завода «Исеть» передадут государственной ...27.03.2023 Имущество уральского предпринимателя Малика Гайсина и нескольких его компаний по решению суда будет изъято в пользу государства
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Согласно постановлению Ленинского районного суда города Екатеринбурга, имущество ...22.03.2023 Уральский бизнесмен Малик Гайсин отправлен судом под домашний арест за злоупотребление полномочиями
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Уральский бизнесмен Малик Гайсин отправлен на домашний арест по делу о злоупотреблении ...29.06.2016 Свердловский облсуд отказался отпускать под домашний арест заместителя Пьянкова
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2016. Свердловский областной суд отказал заместителю министра МУГИСО Артему Богачеву в ...28.06.2016 Свердловский облсуд сменил меру пресечения Алексею Пьянкову на домашний арест
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2016. Свердловский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда ...