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Вчера, 10:02

Акции завода «Исеть» передают госкорпорации «Ростех»

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. В течение 12 месяцев 53,3% акций свердловского завода «Исеть» передадут государственной корпорации «Ростех». Соответствующий указ 7 мая 2024 года подписал президент РФ Владимир Путин.

Завод находится в Каменске-Уральском, производит электрические соединители. До 2023 года предприятие принадлежало Малику Гайсину. В марте 2023 года он был отправлен на домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. М. Гайсину грозит до 4 лет лишения свободы, а принадлежащее ему имущество будет по требованию Генпрокуратуры РФ отчуждено в пользу государства. В частности, речь идет об имуществе ООО «Вагран», ООО «Корона Тэхет», ООО «Актай-М».
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