Акции завода «Исеть» передают госкорпорации «Ростех»

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Одним из вопросов повестки заседания совета директоров завода электрических ...27.03.2023 Имущество уральского предпринимателя Малика Гайсина и нескольких его компаний по решению суда будет изъято в пользу государства
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Согласно постановлению Ленинского районного суда города Екатеринбурга, имущество ...22.03.2023 Уральский бизнесмен Малик Гайсин отправлен судом под домашний арест за злоупотребление полномочиями
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Уральский бизнесмен Малик Гайсин отправлен на домашний арест по делу о злоупотреблении ...12.10.2018 Государство передало корпорации «Ростех» акции екатеринбургского «Завода № 9»
УрБК, Москва, 12.10.2018. Указом президента РФ внесены изменения в предыдущий указ от 27 декабря 2016 о передаче ...29.03.2017 Арамильский авиационный ремонтный завод передали в собственность госкорпорации «Ростех»
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об имущественном взносе Российской Федерации ...