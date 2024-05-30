Завод Малика Гайсина «Уралбиофарм» будет приватизирован до 2026 года

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил свердловскому бизнесмену Малику Гайсину ...08.05.2024 Акции завода «Исеть» передают госкорпорации «Ростех»
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. В течение 12 месяцев 53,3% акций свердловского завода «Исеть» передадут государственной ...04.12.2023 Совет директоров завода «Исеть» планирует уволить гендиректора предприятия Малика Гайсина
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Одним из вопросов повестки заседания совета директоров завода электрических ...27.03.2023 Имущество уральского предпринимателя Малика Гайсина и нескольких его компаний по решению суда будет изъято в пользу государства
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Согласно постановлению Ленинского районного суда города Екатеринбурга, имущество ...22.03.2023 Уральский бизнесмен Малик Гайсин отправлен судом под домашний арест за злоупотребление полномочиями
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Уральский бизнесмен Малик Гайсин отправлен на домашний арест по делу о злоупотреблении ...