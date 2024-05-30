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Вчера, 09:59

Завод Малика Гайсина «Уралбиофарм» будет приватизирован до 2026 года

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. Правительство РФ включило екатеринбургскую компанию «Уралбиофарм» в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2024-2026 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Росимущества.

«Перечень акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности акции которых планируются к приватизации в 2024 — 2026 годах, после подраздела «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» дополнить подразделом следующего содержания: «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии Уралбиофарм, г. Екатеринбург», — говорится на сайте ведомства.

Как писал УрБК, М. Гайсин был отправлен под домашний арест в марте 2023 года по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ему грозит до 4 лет лишения свободы, а принадлежащее ему имущество было по требованию Генпрокуратуры РФ отчуждено в пользу государства. В частности, речь идет об ООО «Вагран», ООО «Корона Тэхет», ООО «Актай-М» и акциях свердловского завода «Исеть».
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