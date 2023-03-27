Совет директоров завода «Исеть» планирует уволить гендиректора предприятия Малика Гайсина

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Согласно постановлению Ленинского районного суда города Екатеринбурга, имущество ...02.09.2016 Выручка каменск-уральского завода «Исеть» в I полугодии снизилась на 19,8%
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2016. Выручка ОАО «Уральский завод электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский) в I ...02.09.2011 Совет директоров ОАО «Завод «Исеть» досрочно прекратил полномочия генерального директора Михаила Александрова
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2011. Совет директоров ОАО «Завод «Исеть» досрочно прекратил полномочия генерального ...07.09.2010 Председателем Совета директоров ОАО «Завод «Исеть» назначен Малик Гайсин
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2010. Новые кадровые назначения произошли в ОАО «Уральский завод электрических соединителей ...30.04.2010 ОАО «Исеть-Фонд» готово продать акции ОАО «Артинский завод»
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2010. «Сегодня на встрече с министром промышленности и науки Александром Петровым ...