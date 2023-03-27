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Вчера, 13:42

Совет директоров завода «Исеть» планирует уволить гендиректора предприятия Малика Гайсина

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Одним из вопросов повестки заседания совета директоров завода электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский) станет увольнение генерального директора предприятия Малика Гайсина. Информация об этом опубликована на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

«Расторжение трудового договора с генеральным директором ОАО «Завод «Исеть» Гасиным М.Ф. Избрание нового генерального директора ОАО «Завод «Исеть», — указаны в документе пункты повестки заседания.

В марте этого года Малик Гайсин был отправлен под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении оборонзаказа. Имущество бизнесмена и аффилированных с ним компаний было изъято в пользу государства. Состав совета директоров завода «Исеть» после этого сменился. В частности, туда вошли представители Росимущества, Ростеха и Минпромторга РФ.
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