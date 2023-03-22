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Вчера, 14:56

Имущество уральского предпринимателя Малика Гайсина и нескольких его компаний по решению суда будет изъято в пользу государства

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Согласно постановлению Ленинского районного суда города Екатеринбурга, имущество уральского предпринимателя Малика Гайсина будет изъято в доход государства. Также изъятию подлежит имущество связанных с ним компаний, сообщает «Коммерсанъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

В частности, речь идет об имуществе ООО «Вагран», ООО «Корона Тэхет», ООО «Актай-М». Соответствующий иск в суд был направлен заместителем генерального прокурора РФ Игорем Ткачевым.

Напомним, что уральский бизнесмен Малик Гайсин был отправлен под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Сейчас ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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