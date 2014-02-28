Уральский бизнесмен Малик Гайсин отправлен судом под домашний арест за злоупотребление полномочиями

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Уральский бизнесмен Малик Гайсин отправлен на домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Сейчас ему грозит до четырех лет лишения свободы. Соответствующее решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, сообщает «Коммерсантъ».
В 90-е годы М. Гайсин был одним из крупнейших уральских бизнесменов. В 1995 году он участвовал в выборах губернатора Свердловской области, а также избирался депутатом Госдумы. В нулевые годы предприниматель перестал участвовать в публичной политике.
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