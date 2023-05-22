Суд оставил в силе решение о домашнем аресте для уральского предпринимателя Малика Гайсина

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу, которую подал адвокат уральского предпринимателя Малика Гайсина. Сторона защиты просила отменить решение о продлении домашнего ареста обвиняемого, сообщает пресс-служба суда.



М. Гайсин продолжит находиться под домашним арестом до 25 мая. Мужчина обвиняется в правонарушениях по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Ранее часть его имущества было решено изъять в пользу государства.



В 90-е годы М. Гайсин был одним из крупнейших уральских бизнесменов. В 1995 году он участвовал в выборах губернатора Свердловской области, а также избирался депутатом Госдумы. В нулевые годы предприниматель перестал участвовать в публичной политике.