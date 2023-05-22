Суд оставил в силе решение о домашнем аресте для уральского предпринимателя Малика Гайсина

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу, которую подал адвокат уральского предпринимателя Малика Гайсина. Сторона защиты просила отменить решение о продлении домашнего ареста обвиняемого, сообщает пресс-служба суда.
М. Гайсин продолжит находиться под домашним арестом до 25 мая. Мужчина обвиняется в правонарушениях по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Ранее часть его имущества было решено изъять в пользу государства.
В 90-е годы М. Гайсин был одним из крупнейших уральских бизнесменов. В 1995 году он участвовал в выборах губернатора Свердловской области, а также избирался депутатом Госдумы. В нулевые годы предприниматель перестал участвовать в публичной политике.
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Свердловский областной суд сегодня признал решение об избрании уральскому бизнесмену ...27.03.2023 Имущество уральского предпринимателя Малика Гайсина и нескольких его компаний по решению суда будет изъято в пользу государства
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Согласно постановлению Ленинского районного суда города Екатеринбурга, имущество ...22.03.2023 Уральский бизнесмен Малик Гайсин отправлен судом под домашний арест за злоупотребление полномочиями
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Уральский бизнесмен Малик Гайсин отправлен на домашний арест по делу о злоупотреблении ...14.10.2020 Суд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста для экс-главы «Титановой долины» Артемия Кызласова
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2020. Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного ...13.10.2020 Суд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста для экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2020. Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Ленинского районного ...