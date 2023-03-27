Решение о домашнем аресте уральского бизнесмена Малика Гайсина признано законным

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Свердловский областной суд сегодня признал решение об избрании уральскому бизнесмену Малику Гайсину домашнего ареста в виде меры пресечения обоснованным и законным. Обжаловать решение об этом пыталась защита предпринимателя, сообщает пресс-служба облсуда.



Таким образом, под домашним арестом Малик Гайсин, который обвиняется по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», будет находиться по 13 мая включительно, как это решил Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.



Также, согласно постановлению Ленинского районного суда Екатеринбурга, его имущество будет изъято в доход государства. Кроме того, изъятию подлежит имущество связанных с ним компаний.