В Челябинске посуточная аренда за год подорожала на 22%

УрБК, Челябинск, 11.09.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир в сентябре 2024 года составила 2,6 тыс. руб. За текущий год этот показатель вырос на 12%, за 12 месяцев — на 22%, за 24 месяца — на 35%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Среди 20 крупнейших городов РФ сильнее всего за текущий год ставка аренды увеличилась в Нижнем Новгороде (на 25%), Самаре (на 24%), Волгограде (на 20%) и Саратове (на 18%).



По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, рынок посуточной аренды квартир в стране продолжает проходить этап своего формирования. Он отмечает, что устойчивые ценовые уровни еще не возникли — многие собственники помещений в процессе ценообразования часто ориентируются на свое или чужое экспертное мнение. Поэтому и возникает нестандартная динамика на крупнейших рынках.