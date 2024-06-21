УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:23

В Челябинске посуточная аренда за год подорожала на 22%

УрБК, Челябинск, 11.09.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир в сентябре 2024 года составила 2,6 тыс. руб. За текущий год этот показатель вырос на 12%, за 12 месяцев — на 22%, за 24 месяца — на 35%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Среди 20 крупнейших городов РФ сильнее всего за текущий год ставка аренды увеличилась в Нижнем Новгороде (на 25%), Самаре (на 24%), Волгограде (на 20%) и Саратове (на 18%).

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, рынок посуточной аренды квартир в стране продолжает проходить этап своего формирования. Он отмечает, что устойчивые ценовые уровни еще не возникли — многие собственники помещений в процессе ценообразования часто ориентируются на свое или чужое экспертное мнение. Поэтому и возникает нестандартная динамика на крупнейших рынках.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 16:03 В Екатеринбурге посуточная аренда за два года подорожала на 35%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в сентябре 2024 года ...

21.06.2024 В Екатеринбурге аренда «однушек» за год подорожала на 37%

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в июне 2024 года ...

01.03.2024 Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Челябинске в феврале составила 2,5 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 01.03.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года составила 2,5 ...

30.01.2024 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 30.01.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. руб. За год ...

30.01.2024 Предложение на рынке посуточной аренды квартир в Екатеринбурге за год выросло на 21%

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2,4 тыс. руб. За ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов13.08.2024Оперативная работа20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2024 (266)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18