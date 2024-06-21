В Челябинске посуточная аренда за год подорожала на 22%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в сентябре 2024 года ...21.06.2024 В Екатеринбурге аренда «однушек» за год подорожала на 37%
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в июне 2024 года ...01.03.2024 Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Челябинске в феврале составила 2,5 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 01.03.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года составила 2,5 ...30.01.2024 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 30.01.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. руб. За год ...30.01.2024 Предложение на рынке посуточной аренды квартир в Екатеринбурге за год выросло на 21%
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2,4 тыс. руб. За ...