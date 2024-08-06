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В Екатеринбурге на транспортной развязке у «Калины» до конца 2024 года будет запущено движение по двум эстакадам

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. На строящейся транспортной развязке у «Калины» до конца года будет запущено движение по двум эстакадам. Об этом рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе прямой линии.

«Сейчас ведется четвертый этап строительства. До конца текущего года планируем запустить движение по эстакадам третьего и четвертого этапов. На данный момент общая готовность объекта составляет 77%. Обращений от генерального подрядчика по переносу сроков нет», — подчеркнул градоначальник.

Он также пояснил, что в ходе строительства объекта были выявлены дополнительные объемы работ, которые невозможно было предусмотреть на этапе проектирования, например переустройство инженерных сетей. Это, в свою очередь, привело к корректировке проектной документации и проведению дополнительных экспертиз.
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