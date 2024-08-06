В Екатеринбурге на транспортной развязке у «Калины» до конца 2024 года будет запущено движение по двум эстакадам

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2024. В Екатеринбурге на месяц раньше запланированного срока открыли движение по транспортной ...28.04.2023 В Екатеринбурге строительная готовность транспортной развязки у «Калины» составляет почти 45%
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Строительная готовность транспортной развязки у «Калины» составляет более 43%. По ...24.11.2022 Власти Екатеринбурга заявили о 40-процентной готовности строящейся развязки у «Калины»
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. Строительство транспортной развязки у «Калины» в Екатеринбурге находится на ...15.04.2022 На транспортной развязке Щербакова — Объездная в Екатеринбурге оборудовали дополнительную полосу движения
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. На транспортной развязке на пересечении улиц Щербакова и Белинского с Объездной ...21.07.2014 На строящейся развязке Московская — Объездная открыто движение транспорта в направлении Вторчермет — Центр
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2014. В минувшие выходные в соответствии с графиком строительства развязки Московская — ...