В Свердловской области доля заемщиков моложе 30 лет в июле выросла до 19,3%

УрБК, Москва, 11.07.2024. В России доля заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) моложе 30 лет в структуре выданных ...29.05.2024 Доля заемщиков моложе 30 лет в Свердловской области превысила 19%
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В апреле 2024 года доля заемщиков моложе 30 лет в Свердловской области составила 19,1%. ...06.05.2024 В I квартале в РФ доля заемщиков по автокредитам старше 40 лет составила 50%
УрБК, Москва, 06.05.2024. В I квартале 2024 года доля заемщиков по автокредитам старше 40 лет в России составила 50%, ...07.02.2024 На Среднем Урале доля заемщиков моложе 30 лет составила почти 18%
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области в декабре 2023 года доля заемщиков моложе 30 лет составила ...06.02.2024 Доля заемщиков моложе 25 лет в РФ в 2023 году достигла почти 18%
УрБК, Москва, 06.02.2024. В России доля заемщиков моложе 25 лет в 2023 году достигла 17,9% в возрастной структуре ...