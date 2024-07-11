В Свердловской области доля заемщиков моложе 30 лет в июле выросла до 19,3%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Свердловской области доля заемщиков моложе 30 лет в июле 2024 года составила 19,3%. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 2,4 процентного пункта (п. п.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по стране доля таких заемщиков также увеличилась. За год она приросла на 2,6 п. п. и достигла 19,1%.



При этом снизились доли в остальных группах заемщиков: от 30 до 40 лет — на 1,4 п. п. (до 26,7%), от 50 до 60 лет — на 0,6 п. п. (до 15,5%), от 40 до 50 лет — на 0,4 п. п. (до 24,2%), старше 60 лет — на 0,2 п. п. (до 14,5%).