С 15 октября уборочная техника ДЭУ Екатеринбурга перейдет на зимний регламент работы

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Екатеринбурге уборочная техника перейдет на зимний регламент работы с 15 октября. Об этом заявил глава города Алексей Орлов, отвечая на вопросы горожан в ходе прямой линии.



«К 15 октября вся техника ДЭУ будет готова к работе в зимний период. Сегодня в городе имеется около 400 единиц техники, и я лично проверяю готовность техники в каждом районе. Кроме того, к 15 октября каждый район города подготовит запасы противогололедных и песчаных смесей», — отметил градоначальник.



Он также указал, что администрация города по результатам опросов горожан и с учетом опыта других муниципалитетов сохранила решение не обрабатывать тротуары «Бионордом».



«Там, где так делают, очень сыро и обувь приходит в негодность. У нас такой проблемы нет, а для устранения скользкости надо вовремя обрабатывать тротуары песком», — подчеркнул Алексей Орлов.