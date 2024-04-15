С 15 октября уборочная техника ДЭУ Екатеринбурга перейдет на зимний регламент работы

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. С сегодняшнего дня уборочная техника в Екатеринбурге переходит на летний регламент ...13.10.2023 Администрация Екатеринбурга закупила более 6 тыс. тонн реагентов для борьбы с гололедом на улицах города
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Администрация Екатеринбурга закупила более 3 тыс. т реагентов и почти 3,2 тыс. т ...08.10.2015 Власти Екатеринбурга провели приемку уборочной техники к работе в зимний период
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2015. Уборочная техника Екатеринбурга готова к работе в зимний период. К такому выводу пришли ...05.10.2015 В Екатеринбурге коммунальная техника перейдет на зимний режим работы до 8 октября
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в 5 октября 2015 года на утреннем ...12.09.2011 Администрация Екатеринбурга: К 15 октября вся снегоуборочная техника будет готова к зиме
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2011. Службы благоустройства Екатеринбурга начали подготовку к зимнему уборочному сезону. К ...