Доля Свердловской области в общем объеме производства молока в УрФО составила почти 45%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В Уральском федеральном округе (УрФО) хозяйства всех категорий за январь-март 2024 года ...26.08.2014 В I полугодии 2014 года в УрФО производство продукции сельского хозяйства выросло на 1,9%
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2014. В I полугодии 2014 года в УрФО производство продукции сельского хозяйства выросло на ...12.03.2014 В 2013 году в УрФО объем производства продукции сельского хозяйства составил 256,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2014. В 2013 году в УрФО объем производства продукции сельского хозяйства составил 256,7 млрд ...17.09.2012 Доля УрФО в общем объеме сельского хозяйства России за первое полугодие 2012 года составила 6,3%
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2012. Доля Уральского федерального округа в общем объеме производства продукции сельского ...02.09.2011 Доля УрФО в общем объеме производства продукции сельского хозяйства РФ составила 7%
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2011. Доля Уральского федерального округа в общем объеме производства продукции сельского ...