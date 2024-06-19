Доля Свердловской области в общем объеме производства молока в УрФО составила почти 45%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Уральском федеральном округе (УрФО) хозяйствами всех категорий за январь-июнь 2024 года произведено 418,4 тыс. т скота и птицы на убой (в живом весе), 967,3 тыс. т молока, 2324,3 млн яиц. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



При этом наибольший удельный вес в общем объеме производства скота, птицы на убой (в живом весе) и яиц в округе принадлежит Челябинской области (43,2% и 35,9% соответственно), молока — Свердловской области (44,8%).