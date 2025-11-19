ГлавнаяНовости дня
19 ноября 202512:47

Производство скота и птицы на убой в Свердловской области за год выросло на 2%

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2025. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий Свердловской области в январе–октябре 2025 года выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Производство молока увеличилось на 1,5%, яиц — на 0,8%.

Отметим, что поголовье крупного рогатого скота в регионе в октябре составило 248,9 тыс. голов. Это на 3,8% ниже уровня соответствующего месяца 2024 года.

