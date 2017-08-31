Доля Свердловской области в общем объеме производства молока в УрФО составила 47%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В Уральском федеральном округе (УрФО) хозяйства всех категорий за январь-март 2024 года произвели 208,3 тыс. т скота и птицы на убой (в живом весе), 443,6 тыс. т молока, 1 млрд 152,1 млн штук яиц. Об этом сообщает Свердловскстат.



При этом в УрФО наибольший удельный вес в общем объеме производства скота и птицы на убой (в живом весе) принадлежит Челябинской области (42,4%), молока и яиц — Свердловской области (47,1 и 36% соответственно).