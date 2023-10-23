На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-сентябре выросло на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В январе-августе 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...23.08.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-июле выросло на 1%
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. В январе-июле 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели на ...17.07.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-июне выросло на 0,3%
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В январе-июне 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...17.02.2023 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе снизилось на 13,6%
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В январе 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 17,8 тыс. ...19.10.2022 На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-сентябре снизилось на 2,6%
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В январе-сентябре 2022 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели ...