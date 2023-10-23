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23.10.2023

На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-сентябре выросло на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В январе-сентябре 2023 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели на убой 175,1 тыс. т скота и птицы, что на 0,7% больше уровня аналогичного периода предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Выпуск молока на Среднем Урале снизился на 1% (до 645,3 тыс. т). Производство яиц, напротив, выросло — на 0,6% (до 1 млрд 208,2 млн штук).
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